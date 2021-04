Vacina: agendamento para profissionais de saúde reabre na segunda

SS Samara Schwingel

Doses da CoronaVac e da CoviShield devem chegar ao DF neste sábado

Na próxima segunda-feira (19/4), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai reabrir o processo de agendamento para a vacinação contra a covid-19 dos profissionais de saúde da rede particular. Serão cerca de 4,4 mil doses de imunizantes disponibilizadas para este público.

A vacinação deste grupo deve começar no dia seguinte, na terça-feira (20/4). O agendamento pode ser feito pelo portal vacina.saude.df.gov.br. A ampliação será possível após o recebimento de 72,8 mil doses de imunizantes previstas para esta sexta-feira (16/4).

A remessa que deve chegar ao DF nesta semana inclui doses da CoronaVac e da Covishield. Do total, 23,5 mil serão para a segunda dose; 20 mil para a população com 64 anos; 19 mil para pessoas com 65; 2,2 mil destinadas aos servidores da segurança pública; 4,1 mil à reserva técnica; e 3,9 mil aos profissionais de saúde da rede privada — que devem aguardar a abertura do agendamento on-line. Essa categoria contará, ainda, com 508 unidades extras, que sobraram da etapa passada, para suprir eventuais perdas, atingindo, assim, 4,4 mil doses.

Forças de segurança

Os profissionais de segurança pública voltarão a ser vacinados na segunda-feira. Como determinado desde o início da campanha para este público, cada categoria terá um ponto específico para receber a dose e cada corporação terá uma lista de prioridade.