Covid-19: DF terá 13 locais de vacinação durante o fim de semana

SS Samara Schwingel

Idosos com 64 e 65 anos poderão ser vacinar a partir de sábado (17/4) -

A partir de sábado (17/4), o Distrito Federal passará a contar com 13 locais de aplicação da vacina contra covid-19 durante os fins de semana. De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, serão quatro pontos presenciais, três com atendimento híbrido e seis exclusivamente por drive-thru.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta quinta-feira (15/4). Os pontos presenciais serão em Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia e Sobradinho; os pontos que terão atendimento híbrido, ou seja, presencial e drive-thru, estarão localizados no Estádio Bezerrão, no Guará e em Planaltina; já os seis que serão exclusivamente por drive-thru estarão no Shopping Iguatemi, Jardim Botânico, Taguapark, Faculdade Unieuro em Águas Claras, e no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

Os pontos estarão abertos durante o sábado e o domingo para atender aos idosos com 64 e 65 anos ou mais e a aplicação da segunda dose.