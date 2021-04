Covid-19: taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 95,4% na rede pública

CM Cibele Moreira

Nesta quinta-feira (15/4), 270 pessoas aguardavam por uma vaga de UTI na rede pública - (crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

A taxa de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva (UTI) na rede pública do Distrito Federal chegou a 95,4% na noite desta quinta-feira (15/4). Dos 471 leitos reservados para pacientes graves da covid-19, 21 estão vagos e outros 14 estão aguardando liberação. Os dados foram atualizados às 18h, pela Secretaria de Saúde.

Do total dos leitos disponíveis, quatro são destinados para pacientes adultos e 13 são de neonatal e pediátrico. Em relação aos hospitais, nove unidades estão com a lotação máxima das unidades de terapia intensiva para tratamento do novo coronavírus.

Dos pacientes internados, 355 são residentes da capital e 41 moram em regiões do Entorno. Outras 39 pessoas não informaram o local de residência e um é oriundo do Paraná. A faixa etária com maior número de internações está variando entre 59 anos a 68 anos.

Até às 19h30 desta quinta-feira (15/4), 270 pessoas aguardavam uma vaga na lista de espera por um leito na rede pública — sendo 186 de casos com suspeitas e confirmados pelo novo coronavírus.