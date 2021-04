Covid-19: DF ultrapassa a marca de 7 mil mortes pela doença

CM Cibele Moreira

Nesta quinta-feira (15/4), a média móvel de mortes está em 62,86 - (crédito: Breno Esaki/SES-DF)

O Distrito Federal chegou a marca de 7.049 mortos pela covid-19 com o acréscimo de 77 vítimas da doença nas últimas 24 horas. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta quinta-feira (15/4), a capital contabilizou ainda mais 965 casos positivos do novo coronavírus. Ao todo, 363.344 pessoas foram contaminadas pelo vírus no DF desde o início da pandemia.

Em relação às vítimas, 72 eram moradoras do Distrito Federal e cinco moravam no Entorno. A maioria das mortes ocorreram na quarta-feira (14/4), com 32 óbitos pela doença. Nesta quinta (15/4), 16 pessoas não resistiram às complicações do novo coronavírus. As outras 29 ocorrências são de pessoas que faleceram entre 3 de fevereiro e 13 de abril, mas apenas agora que tiveram o resultado positivo da covid-19.

A faixa etária das vítimas variou entre 20 e mais de 80 anos, sendo que três eram do grupo etário entre 20 e 29 anos. A maioria dos pacientes tinham algum tipo de comorbidade. Dos residentes do entorno que falecerem nos hospitais do DF, um era da Cidade Ocidental, um de Luziania, um de Valparaíso e dois de Planaltina.

A média móvel de mortes se manteve em 62,86, com uma queda de 19% em relação a 14 dias. Já a média móvel de casos chegou a 1.218, com um decréscimo de 19% se comparado a duas semanas. De acordo com o boletim epidemiológico, a taxa de transmissão caiu um pouco e está marcando um índice de 0,83. Nesta quarta-feira (13/4) esse dado estava em 0,92.