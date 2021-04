Covid-19: DF tem 1.356 novos casos e taxa de transmissão de 0,92

SS Samara Schwingel

(crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal voltou a subir. O índice, que na segunda-feira (12/4) estava em 0,87, agora é de 0,92. Nas últimas 24 horas, a capital federal registrou 1.356 novos casos e 66 mortes pela doença. Das mortes, 13 ocorreram nesta quarta-feira (14/4).

Segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, no total, o DF atingiu a marca 362.379 confirmações de infecção pela covid-19 e 6.972 mortes desde o início da crise sanitária. Do total de mortes, 573 eram pessoas que moravam fora do DF, sendo 497 de Goiás e os demais em outros 14 estados.

Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 1.310, queda de 16,73% em relação há 14 dias. Já a mediana de mortes está em 62,86, equivalente a uma queda de 8%, sinal de estabilidade do índice.

Vacinação

Nesta quarta-feira, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a ampliação da vacinação contra a covid-19 para idosos com 64 e 65 anos. A ampliação será possível com a chegada de mais 72,8 mil unidades de imunizantes, esperada para sexta-feira (16/4).

O chefe do Executivo local afirmou que haverá 43,1 mil frascos para a primeira aplicação nesse grupo. "O Ministério da Saúde encaminhou a tabela de doses que serão enviadas e informou a divisão para a primeira e a segunda", disse o governador ao Correio. Ainda não há data prevista para início dos atendimentos.