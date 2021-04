DF terá tempo nublado durante a tarde desta sexta-feira (16/4)

PM Pedro Marra

A temperatura deve ficar entre 15ºC e 30ºC nesta sexta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O tempo aberto com sol nesta manhã de sexta-feira (16/4) deve durar pouco no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma tarde nublada, com temperatura entre 15º e 30ºC, para esta sexta-feira (16/4). A umidade relativa do ar ficará entre 95% e 35%, maior que a registrada na quinta (15/4), que ficou entr 90% e 30%.

“O predomínio para a manhã é de sol com poucas nuvens, sendo que, à tarde, teremos um período nublado. O vento é de fraco a moderado, mas não temos nenhuma chance de chuva para hoje no DF”, afirma o meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo.

Segundo o especialista, o órgão não deve emitir alertas neste momento, mas deixa um aviso para a população. “Como a temperatura está aumentando gradativamente, vamos sentir a secura. A gente sabe que o ideal, para o ser humano, como a OMS diz, é uma umidade do ar em torno de 40%. Então, não temos nada a alertar por enquanto”, pondera.

O tempo desta sexta (16/4) será diferente do registrado na quinta (16/4), quando a máxima foi de 29ºC e a mínima, de 16ºC, com um dia quente e seco. “Essa nebulosidade de hoje ocorre porque há um vórtice anticiclônico atuando na região central do país, mas que já passou para o estado do Mato Grosso. Porém, nas bordas dele, há um aumento da nebulosidade, que pode ter chuva. No DF, podemos ter uma possibilidade de chuva somente para o domingo (18/4)”, explica Mamedes.