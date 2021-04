Covid-19: filas marcam 1º dia de vacinação de público de 64 e 65 anos

EH Edis Henrique Peres

Fila longa na UBS 2 da Asa Norte, mais de 80 pessoas esperavam por volta das 14 horas pela vacinação - (crédito: Edis Henrique Peres/CB/D.A Press)

Começou nesta sexta-feira (16/4) a vacinação do público de 64 e 65 anos e houve corrida aos postos após o GDF antecipar o início da imunização dessa faixa etária. O público correu aos postos para garantir a 1° dose do imunizante. Foi o caso de Eduardo de Melo Cajueiro, 65 anos, morador da Asa Norte e aposentado. Eduardo conta que estava ansioso para receber a vacina contra a covid-19.

“A minha esposa estava monitorando as datas da vacina para mim. Quando ela viu, eu corri para me vacinar. Já esperava que estivesse chegando perto, mas, mesmo assim, a ansiedade existe, ficamos na expectativa. Claro que ainda não estaremos seguros até que grande parte da população esteja vacinada, mas já dá uma sensação de segurança ao menos receber uma dose. E aqui foi rápido, cheguei por volta de 12h45 e aguardei por uma hora. Foi melhor do que eu esperava”, confessa Eduardo.

No posto de vacinação da unidade básica de saúde (UBS) 2 de Asa Norte, na EQN 114/115, a fila deu volta do lado de dentro da unidade. No entanto, como a unidade é arborizada, os idosos ainda conseguiram se proteger do sol em algumas sombras. Outras pessoas levaram guarda-chuvas para lidar com os 27ºC no auge da tarde. A UBS 2 disponibilizou 23 cadeiras para que os idosos aguardassem sentados. Em média, por volta das 14h, o posto tinha quase 80 pessoas aguardando pela vacinação.

Segurança para a família

Ao saber da antecipação da vacina, Mara Silveira, 41 anos, correu para o posto para conseguir imunizar a avó. Enquanto Luiza Silveira, 65, esperava o filho chegar para levá-la ao posto, Mara foi na frente para verificar se havia doses de vacina e esperar na fila. “Minha avó é diabética, então ela não pode ficar muito tempo esperando, pois passa mal. Eu vim justamente para tentar diminuir esse tempo”, conta Mara.

Aposentada e moradora da Asa Norte, Luiza esperava com ansiedade pelo dia que receberia a primeira dose da vacina. “Ainda vou continuar com os cuidados, a primeira dose é apenas o primeiro passo”, afirma Luiza, agora com um sorriso aliviado por ter sido imunizada.







Novas doses de vacina



O DF recebeu, na madrugada desta sexta (16/4), segundo a Secretaria de Saúde, 72,8 mil doses de vacina, das quais 43.134 mil foram destinadas ao público de 64 e 65 anos. De acordo com a pasta, as doses enviadas pelo Ministério da Saúde chegaram de madrugada na Rede de Frio Central e foi montada uma força-tarefa para a conferência e distribuição da vacina.

A SES-DF também destacou que “é importante as pessoas manterem a tranquilidade porque há vacina para todos”.