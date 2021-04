Covid-19: rodoviários fazem paralisação no DF e cobram vacina

AB Adriana Bernardes

Movimentação na Rodoviária no fim da tarde desta sexta-feira (16/4) - (crédito: Arquivo pessoal)

Os motoristas e cobradores de ônibus paralisaram as atividades no fim da tarde desta sexta-feira (16/4) para cobrar a inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19.

O movimento pegou de surpresa os usuários do transporte público da capital. A Rodoviária do Plano Piloto ficou abarrotada de passageiros na volta para casa. Por volta das 18h, os trabalhadores do setor fizeram uma assembleia no Mané Garrincha e, depois, voltaram a circular.

Este é o segundo protesto em menos de 10 dias. Na quinta-feira da semana passada (7/4), os rodoviários paralisaram as atividades e fizeram uma carreata no Eixo Monumental, até o Ministério da Saúde. Lá, cobraram agilidade do governo federal na compra e distribuição dos imunizantes.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, ao menos 22 profissionais morreram vítimas da covid-19 até agora.

A assessoria de imprensa das empresas Pioneira, Marechal e São José informou que elas não vão comentar o ato.