DF registra mais 1.108 casos de covid-19 e taxa de transmissão chega a 0,95

O Distrito Federal registrou mais 1.108 casos de covid-19. Além disso, nas últimas 24 horas, foram 76 novas mortes, sendo 18 ocorridas nesta sexta-feira (16/4). De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão do vírus está em 0,95 — 0,03 ponto a mais que o registrado no início da semana.

No total, o 364 mil pessoas já se infectaram com a doença no DF e 7,1 mil morreram. Entre os mortos, 581 eram residentes de outros estados, sendo 505 de Goiás e o resto de outras 14 localidades.

Com as atualizações, a média móvel de casos da doença chegou a 1.128 (menos 17,59% do que há 14 dias). A de mortes chegou a 64,14 (valor 16% menor que o de duas semanas atrás).

Perfil da pandemia

Do total de mortes registradas desde o início da pandemia, 1.627 são de pessoas da faixa etária de 70 a 79 anos. Os jovens de 20 a 39 anos somam 2.825 mortes pela doença e, os idoso com 80 anos ou mais, 1.541.