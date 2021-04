Vacina: só terá direito à 2ª dose no DF quem tomou a 1ª na capital

SS Samara Schwingel

Será preciso ter tomado a primeira dose da vacina no DF para receber a segunda na mesma UF -

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal decidiu que, a partir desta segunda-feira (19/4), vai aplicar a segunda dose da vacina contra a covid-19 apenas em quem tem o cartão de vacinação da capital federal ou recebeu a primeira dose no DF. A medida visa evitar que falte o reforço para moradores da capital devido ao turismo vacinal, ou seja, quando moradores de outros estados se deslocam ao DF para receberem os imunizantes.

A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti. “Sempre falamos que o SUS é único e não o há a intenção de impedir que as pessoas venham tomar a primeira dose aqui no DF. Agora, em relação à segunda dose é diferente. Se as pessoas que tomaram a primeira dose em outros estados começarem a vim tomar a segunda aqui no DF vai ter uma disparidade na quantidade de doses disponíveis”, justificou o secretário.

Segundo Rocha, a segunda dose é reservada de acordo com os moradores da capital federal. Dessa forma, pessoas que possuem o cartão de vacinação de outros estados do país não poderão mais receber a segunda dose no DF. “A pessoa que vier receber a segunda dose vai apresentar a carteirinha com o emblema da Secretaria de Saúde do DF”, explicou o secretário de Saúde Osnei Okumoto, também presente na coletiva.

Até o momento, apenas quem recebeu a primeira da CoronaVac começou a receber a segunda no DF. A aplicação do reforço da Astrazeneca terá início em 22 de abril.