Covid-19: Hospitais de campanha ainda não têm data para funcionar

SS Samara Schwingel

Quando abertas, as três unidades terão um total de 100 leitos para tratar pacientes com covid-19 - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Os três hospitais de campanha construídos no Distrito Federal para auxiliar no atendimento aos pacientes com covid-19 ainda estão sem data para começarem a funcionar. A expectativa, que inicialmente era em 20 de abril, agora é que as portas das unidades sejam abertas até o final do mês.

De acordo com o secretário de Saúde Osnei Okumoto, as estruturas, localizadas no Autódromo, no Gama e em Ceilândia, foram entregues na última sexta-feira (16/4), porém, após vistoria realizada pela pasta, precisaram passar por pequenas reformas.

Assim, as estruturas devem ser entregues nesta segunda-feira (19/4). Além disso, há o processo de contratação da empresa gestora das unidades, que está em andamento.

Cada hospital contará com 100 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para o tratamento da covid-19.