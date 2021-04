Homem rouba caminhão de canteiro de obras em Taguatinga e é preso

CB Correio Braziliense

A tentativa de roubo aconteceu na Avenida Elmo Serejo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem, 43 anos, foi preso após roubar um caminhão que estava no canteiro de obras do túnel do centro de Taguatinga, na manhã desta segunda-feira (19/9). O caso aconteceu por volta das 7h.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava estacionado e o suspeito aproveitou que a chave estava na ignição, deu partida e saiu pela contramão da Avenida Elmo Serejo. Depois de 300 metros, o homem parou o caminhão VW/31.320 prata atravessado no meio da pista e tentou fugir, no entanto foi pego pelos policiais.

O homem chegou a fazer o teste o bafômetro, mas o resultado deu negativo. Ele foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Policia (Taguatinga Centro) e vai responder por furto de veículo.

Embora tenha colocada a própria vida e de outras pessoas que passavam pelo local em risco, por andar na contramão, ninguém ficou ferido.