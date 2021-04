Vacina: Em Goiás, mais de 14 mil doses foram aplicadas em brasilienses

JM Jéssica Moura

Caiado pediu que unidades da federação se unam para acelerar a vacinação -

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma estratégia que vale para todo o Brasil e com isso, moradores de um estado podem se vacinar fora das cidades de origem. Na manhã desta segunda-feira (19/4), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que 12.293 moradores do Distrito Federal procuraram os postos goianos para se vacinar contra a covid-19.

Segundo Caiado, foram aplicadas 14.849 doses em brasilienses, sendo 2.556 delas a dose de reforço. "Comprova que só vamos sair dessa pandemia se os entes federados atuarem juntos", disse o governador. Desde o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde reparte as remessas de maneira proporcional ao tamanho da população, e a imunização caminha em ritmos diferentes em cada localidade.

"Não é possível barrar a vacinação de brasilienses do ponto de vista legal e, acima de tudo, moral. Da mesma forma que acredito que goianos estejam sendo vacinados no DF", escreveu Ronaldo Caiado.

Segundo o último balanço da secretaria de Saúde do Distrito Federal, 52.342 doses foram aplicadas na capital em moradores de outros estados, o que corresponde a 38.318 pessoas imunizadas. Ao todo, 18.406 dos vacinados era de municípios goianos, o que corresponde a 7,2% do total.

"Só peço reciprocidade e respeito aos goianos que moram no Entorno e ajudam o DF a crescer diariamente com a força do trabalho e do conhecimento. E que episódios discriminatórios recentes, onde governantes do DF falaram de fechamento de divisa com Goiás, fiquem no passado", ressaltou Caiado.

Na tarde desta segunda-feira (19/4), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou, em coletiva de imprensa, que apenas quem tomou a 1ª dose no DF terá direito à 2ª aplicação na cidade. Nos últimos meses, Caiado e o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), têm trocado farpas acerca da pandemia. Ibaneis afirmou que os municípios do Entorno eram responsabilidade de Caiado.