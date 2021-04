Covid-19: profissionais de saúde poderão agendar vacinação nesta terça no DF

SS Samara Schwingel

Nesta terça-feira (20/4), a partir das 9h, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai abrir mais 5 mil vagas para profissionais de saúde agendarem a vacinação contra covid-19. O agendamento estará disponível para profissionais com registro em conselhos no site vacina.saude.df.gov.br.

Durante o agendamento, será possível escolher o dia, horário e local para receber o imunizante. Esse público será vacinado nos dias 22, 23 e 26 de abril em quatro locais: drive-thru do Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardim Botânico; Policlínica do Lago Sul; UBS 5 de Ceilândia; e estacionamento da Administração Regional de Samambaia. Caso o CPF do profissional não seja reconhecido durante o agendamento, ele deverá procurar o órgão que o representa para atualização cadastral com a secretaria.

Este grupo é composto por profissionais do Instituto de Medicina Legal (IML), servidores da Policlínica da Polícia Civil, Procon, profissionais que estão na linha de frente pela Secretaria DF Legal, técnicos de laboratório e fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Além de profissionais de saúde internos e aqueles com registro nos seguintes conselhos e entidades: biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários.

Ficha de Agendamento

Para maior segurança no agendamento, a pasta recomenda que ao final do processo os profissionais imprimam a Ficha de Agendamento, que deverá ser entregue no local da vacinação, juntamente com a apresentação dos documentos de identificação com foto e registro profissional. Recomenda-se levar o cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será feito no local.

Não é necessário agendar a segunda dose. O usuário pode comparecer ao ponto de vacinação na data prevista no cartão de vacinação, levando esse documento e outro de identificação com foto.