Atingido por raio, morador do DF faz vaquinha para custear exames

RS Renato Souza

(crédito: Arquivo pessoal)

"Ouvi um barulho muito alto e, de repente, vi faíscas na minha frente". Esse é o relato do jovem Ronalth Rodrigues Santos, de 33 anos, morador de Planaltina-DF. Ele foi eletrocutado após um raio cair em um dos templos da Igreja Católica, localizado no bairro Jardim Roriz. O morador tocava violão elétrico no momento em que a descarga elétrica atingiu o local e acabou sendo atingido pela corrente.

Após o acidente, que ocorreu em fevereiro deste ano, o jovem passou a sentir dores constantes na perna, e tem dificuldades para andar. Os médicos afirmam que é possível que ele tenha desenvolvido trombose, em consequência do raio. No entanto, os sintomas podem representar também algum problema de saúde anterior, que ficou evidente com o impacto do raio, como câncer. Para ter certeza do quadro de saúde, Ronalth precisa realizar exames aprofundados, como uma angiotomografia.

Ronalth conta que ele não entendeu o que estava acontecendo na hora do acidente, e que sentiu dor no corpo inteiro. "Quando um raio caiu do lado de fora da igreja eu estava com violão nos braços. Não sei dizer o que aconteceu naquela hora. Eu me lembro de escutar o barulho muito alto do raio, de repente eu vi as faíscas na minha frente, e tudo ficou vermelho, e logo em seguida, tudo ficou preto, e eu não via mais nada. Então nesse momento, eu senti como se eu tivesse sido atingido por uma muro de concreto, uma dor insuportável tomou todo meu corpo. Não senti a sensação de levar um choque, mas sim como se tivesse sido uma pancada. Parecia que meus ossos estavam todos quebrados, e eu comecei a passar muito mal", conta.



Ao ser levado ao hospital, ele realizou um eletrocardiograma, que não apontou alterações. Foi medicado, voltou para casa e contou que as dores foram passando. No entanto, uma dor, na panturrilha esquerda, não passou, o que fez ele voltar ao médico. No local também surgiu um nódulo, que não desapareceu desde então. "Procurei o hospital novamente, e fui encaminhado para um especialista vascular, mas só consegui atendimento no particular. E esse médico me medicou, com tratamento para trombose, fez o pedido de uma série de exames, para confirmar se a trombose foi causada pela descarga elétrica, ou se tem algo escondido no meu corpo, como câncer, nódulos, e outros coágulos, ou qualquer outra enfermidade que possa ter causado a trombose. Mesmo com a ajuda da igreja, que não me deixou desamparado em momento algum, eu não consegui o valor total para fazer todos os exames. E por isso meus amigos criaram uma vaquinha virtual para me ajudar", completa Ronalth.

Dificuldade para ser atendido

De acordo com o paciente, ele foi cinco vezes ao Hospital Regional de Planaltina tentar atendimento, mas não conseguiu realizar os exames na rede pública, e o valor inicial dos exames na rede privada é de R$ 3.500. Amigos do jovem criaram uma vaquinha virtual para custear o tratamento. Ele conta que antes do acidente estava em busca de emprego, e chegou a ser chamado para algumas entrevistas, mas que agora, ainda desempregado, não consegue arcar com os valores necessários.

Procurada pelo Correio, a Secretaria de Saúde do DF (SES) informou que o "paciente está inserido no Sistema de Regulação para uma angiotomografia, que foi solicitada em 18 de março", e diz que "no momento, o paciente aguarda em fila de espera".

Para colaborar com a vaquinha acesse o link clicando aqui.

Para ajudar por transferência bancária insira o pix: 02794854178

Contato: 61 99456-0351 (Ronalth)