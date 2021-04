DF tem 15,9% da população adulta vacinada com uma das doses contra covid-19

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Após três meses de campanha de vacinação — completos nesta segunda-feira (19/4) —, 367.394 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19 no Distrito Federal. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF), divulgados pelo portal Vacinômetro.

Até agora, 15,9% da população com mais de 18 anos da capital federal recebeu ao menos uma das aplicações. No total geral, essa taxa é de 12,04%. Esse indicador coloca o DF em 15º lugar, na comparação com as 27 unidades da Federação, segundo dados do portal Coronavírus Brasil.

Até o momento, o DF recebeu 11 remessas de vacinas do Ministério da Saúde, sendo 536.560 da CoronaVac — produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac — e 175.750 da Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. No Brasil, esse imunizante é fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Confira a aplicação das doses por região de saúde:

Central — asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste: 99.633 (primeira dose) e 39.953 (segunda dose);

Sudoeste — Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires: 67.220 (primeira dose) e 35.566 (segunda dose);

Oeste — Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol: 51.493 (primeira dose) e 23.505 (segunda dose);

Centro-Sul — Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2: 49.073 (primeira dose) e 18.229 (segunda dose);

Sul — Gama e Santa Maria: 36.552 (primeira dose) e 16.088 (segunda dose);

Norte — Sobradinho 1, Sobradinho 2, Planaltina e Fercal: 35.239 (primeira dose) e 16.839 (segunda dose);