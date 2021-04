Polícia Civil prende irmãos suspeitos de vender drogas em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

Itens apreendidos com dupla presa na QNN 23 - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois irmãos, de 23 e 27 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (19/4), após serem flagrados pela Polícia Civil vendendo drogas em Ceilândia, na QNN 23. A investigação teve início após a equipe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) receber uma denúncia anônima.

Depois de monitorar o endereço dos jovens, os policiais abordaram um deles em flagrante. "Vimos o exato momento em que o jovem de 23 anos saiu de casa e entrou em um carro com mais três pessoas. Abordamos quem estava no veículo e, após encontrarmos droga com o rapaz, ele confessou que havia mais no interior do imóvel", detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Durante as buscas, os agentes encontraram o irmão mais velho do suspeito. Com ele, foram apreendidas duas porções de haxixe, além de skunk, cocaína, uma balança de precisão, R$ 120 em espécie e os dois celulares que os irmãos usavam. O mais velho, segundo a polícia, tem histórico criminal por tráfico de drogas.

Fornecedores

Na quarta-feira (14/4), equipes da mesma delegacia desarticularam um grupo criminoso que entregava drogas em Ceilândia, Taguatinga e no Recanto das Emas. Três pessoas, de 44, 30 e 27 anos, acabaram presas. Com eles, os policiais encontraram cerca de 12kg de maconha, duas balanças de precisão, mais de R$ 600 em espécie, um carro, uma moto e um revólver calibre 38 com quatro balas.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 31 de março, duas pessoas foram detidas pelo crime de tráfico. Na ocasião, houve apreensão de cerca de 3kg de cocaína, 300g de crack, 400g de skunk, 1,5kg de maconha, três balanças de precisão, dinheiro em espécie, além de 10 balas.