Covid-19: DF tem 99% de ocupação de leitos de UTI adulto na rede pública

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A rede pública hospitalar do Distrito Federal está com taxa de ocupação em mais de 99% nos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes adultos. São apenas dois equipamentos do tipo disponíveis para o tratamento da doença deste grupo. Os dados são do portal InfoSaúde, do GDF, com atualização mais recente às 10h25 desta terça-feira (20/4).

Se somados os leitos de UTI pediátrico, adulto e neonatal, a ocupação fica em 97%. Em toda a rede, há sete leitos do tipo neonatal e um pediátrico. De todos os 470 leitos dos hospitais públicos, 448 contém pacientes internados, 10 estão na fila de liberação e dois estão bloqueados.

Na rede de saúde privada, a porcentagem da ocupação de leito de UTI adulto não está muito diferente: 97% dos leitos com adultos acamados com a covid-19. São 11 leitos vagos somente para estes pacientes. De todos os 439 leitos, 383 estão ocupados e 45, bloqueados. Apenas dois hospitais possuem os únicos dois leitos para pacientes pediátricos: Hospital São Francisco e Hospital Brasília, um equipamento para cada. As informações foram divulgadas às 8h10 desta terça-feira pela Secretaria de Saúde do DF.