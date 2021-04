Professores do DF fazem carreata para pedir vacinação da categoria

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Reprodução)

Segurando cartazes com os dizeres “Educação em Defesa da Vida”, professores de escolas públicas e privadas realizaram protesto, na manhã desta quarta-feira (21/4), para pedir a vacinação contra a covid-19. Até o momento, o Governo do Distrito Federal (GDF) ainda não estabeleceu os prazos para inclusão da categoria na campanha de imunização.

Os carros se reuniram no estacionamento da Fundação Nacional de Artes (Funarte), no Eixo Monumental, por volta das 9h. Depois, o grupo, em carreata, seguiu para a Esplanada dos Ministérios. Houve buzinaço e faixas com dizeres de “vacina, já”.

O movimento foi organizado pelo Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) e pelo Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (Sinproep-DF).

Atualmente, segundo os dados dos sindicatos, existem 45 mil profissionais da rede pública de ensino da capital do país. Já na rede particular, são cerca de 23 mil professores. Vale lembrar que as aulas presenciais no ensino privado ocorrem desde setembro de 2020.

Apesar do protesto, a Secretaria de Saúde (SES-DF) informou, por meio de nota, que “a inclusão de novos grupos na campanha de vacinação contra a covid-19 depende do envio das doses pelo Ministério de Saúde”.