Covid-19: DF registra 60 novas mortes e 955 casos nesta terça

EH Edis Henrique Peres

A capital do país registrou, nesta terça-feira (20/4), 60 novas mortes causadas por complicações em decorrência do novo coronavírus, sendo 11 ocorridas somente hoje. O número total de vidas perdidas é de 7.344. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF). A pasta informou, também, que o número de recuperados da covid-19 é de 95,1%, total de 350.781 pessoas.

Desde o começo da pandemia, Ceilândia é a região administrativa com o maior número de pessoas infectadas (40.475). Em segundo lugar, está o Plano Piloto (35.180), seguido por Taguatinga (29.463) e Samambaia (21.209).

Com o boletim desta terça, a média móvel de casos da doença chegou a 1.129 (menos 11,78% do que há 14 dias). Já a média de mortes teve uma leve queda em relação à segunda-feira (19/4), de 63,43 para 62,57 (esse valor é 18% menor que o de duas semanas atrás). O boletim da SES-DF informa também que a taxa de transmissão está em 0,95.

Mortes de outros estados

Segundo a pasta, das 7.344 mortes notificadas no DF, 600 são de pessoas residentes em outros estados.

Confira a lista: