Covid-19: no aniversário de Brasília, oito pontos de vacinação estarão abertos

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo)

A capital do país completa, nesta quarta-feira (21/4), 61 anos de história. A data coincide com o feriado de Tiradentes e, mesmo assim, a vacinação dos idosos com 64 anos ou mais continua no Distrito Federal. O GDF vai deixar em funcionamento oito pontos de vacinação contra a covid-19 (confira a lista abaixo). Além do público que receberá a primeira dose, os integrantes com data marcada para a segunda aplicação do imunizante podem procurar um dos locais de vacinação que estarão abertos, das 9h às 17h, para receber a vacina.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, é fundamental completar o esquema de vacinação. Okumoto também ressalta que tanto a CoronaVac e a AstraZeneca possuem eficácia comprovada para proteger quem recebe as duas doses contra o coronavírus.

Imunização

Quem aproveitou para se vacinar logo no primeiro dia de imunização do público-alvo de 64 e 65 anos, na última sexta-feira (16/4), foi Lúcio Flávio de Castro Dias, 65 anos, morador da Asa Norte e servidor público aposentado. Ele recebeu a primeira dose do imunizante na unidade básica de saúde (UBS) nº 2 da Asa Norte.

Protegido com máscara e protetor acrílico facial, Lúcio contou ao Correio que desde março de 2020 está em isolamento. “Eu peço tudo por delivery, quando os alimentos chegam eu já cuido de limpá-los para garantir a proteção. Estou em isolamento total, sou aposentado, e quando faço algum tipo de serviço para obter renda extra, faço em teletrabalho”, narra. No entanto, Lúcio não pensou apenas nele. “Eu também liberei a minha empregada de ir lá para casa, mas continuo pagando todo o salário dela e os direitos”.

O aposentado explica que não seria justo agir de maneira diferente com a funcionária. “Eu continuo recebendo meu salário, então não vejo o motivo de não continuar pagando para ela. E claro, se eu posso me proteger, porque não dou condições para que ela também pratique o isolamento? O objetivo é que ela volte para o presencial somente quando eu e ela estivermos vacinados. É o certo a se fazer”, afirma.

Lúcio Flávio de Castro, 65 anos, na unidade básica de saúde (UBS) da Asa Norte, na fila para vacinação. Sexta-feira (16/4) (foto: Edis Henrique Peres/CB/D.A Press)

Confira os pontos de vacinação neste feriado:

Atendimento drive-thru

Parque da Cidade (Estacionamento 12)

Taguaparque

Estádio Mané Garrincha

Uniplan - Águas Claras

Sesc Ceilândia

Atendimento a pedestres