Homem de 53 anos morre na Papuda após passar mal em cela

Um interno do sistema penitenciário do Distrito Federal morreu, na tarde desta quarta-feira (21/4), após passar mal na cela que dividia com outros 23 presos. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF (Seape), o homem tinha 53 anos e foi levado imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, com parada cardiorrespiratória.

Segundo a Seape, ele possuía problemas cardíacos anteriores e tinha até uma cicatriz no peito por conta de uma cirurgia cardíaca. No caso de contaminação por covid-19, os internos infectados ou suspeitos de ter contraído a doença ficam abrigados no Centro de Detenção Provisória II (CDP II).

Para investigar o caso, uma ocorrência policial foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Além da notificação, foi aberta ocorrência administrativa pela direção da polícia para apurar todas as circunstâncias do fato.