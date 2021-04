Covid-19: DF registra 52 mortes e mais 878 novos casos

EH Edis Henrique Peres

Brasília registra mais 52 mortes por covid-19 - (crédito: Dotted Yeti/Divulgação)

O Distrito Federal registrou, nesta quinta-feira (22/4), 52 novas mortes causadas por complicações em decorrência do novo coronavírus, sendo 13 notificadas somente nesta quinta. Do número de vítimas, 46 eram moradores do DF e 6 do Entorno. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) que também informa o total de 353.241 pessoas recuperadas da covid-19 desde o começo da pandemia.

Atualmente, segundo os dados divulgados pela pasta, nesses primeiros 22 dias de abril a média de mortes da capital está em 64 por dia. Abril já é o mês mais letal da pandemia em Brasília.

O número de novos casos de contaminação divulgados pela pasta é de 878 e com isso a capital do país soma 370.686 casos de covid-19. Segundo o boletim da SES-DF a taxa de transmissão está em 0,95.

Com o novo boletim, a média móvel de casos dos últimos sete dias está em 1049, com variação de -13,9%.

Locais com mais contaminação

Das mortes notificadas nesta quinta-feira, 10 foram de pessoas sem comorbidade. Dos demais, 5 tinham pneumopatia; 1 nefropatia; 9 obesidade; 14 distúrbios metabólicos e 29 doenças cardiovasculares.

A região administrativa com o maior número de infectados é Ceilândia (40.681), seguido por Plano Piloto (35.313), Taguatinga (29.629) e Samambaia (21.297). Já as regiões com o menor registro de casos desde o começo da pandemia são SIA (84), Fercal (316) e Varjão (754).

Faixa etária

Das 52 mortes notificadas em Brasília, a maior incidência de mortes aconteceu no público de 60 a 69 anos, confira a lista: