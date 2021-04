Tio e sobrinho acusados de vender cocaína no DF são presos no Varjão

DD Darcianne Diogo

As drogas foram apreendidas pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Em nova fase da operação Hades, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (22/4), tio e sobrinho acusados de traficar drogas na região do Varjão. Os dois são responsáveis por distribuir cocaína para usuários residentes no Lago Norte e no Varjão, segundo as investigações conduzidas pela 9ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a apuração policial, os dois haviam sido presos pelo mesmo crime há um mês. Com a dupla, os investigadores encontraram porções de maconha e cocaína embaladas e prontas para a comercialização e mais de R$ 200. Os acusados responderão por tráfico de drogas e, se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão.

Na primeira fase da operação Hades, no final de março, cinco pessoas foram presas por associação para o tráfico de drogas e receptação de celulares produtos de roubo e furto. Policiais chegaram ao paradeiro dos criminosos após receberem uma denúncia anônima, informando que estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas na Quadra 7, conjunto H, do Varjão. As investigações revelaram, ainda, que os traficantes escondiam as porções de drogas na tubulação de esgoto.