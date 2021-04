Resumo do Dia: Confira as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

A ampliação da faixa etária apta a ser vacinada foi antecipada para esta sexta-feira (23/4) -

Hospitais - Restavam apenas três vagas para adultos nas UTIs da rede pública na manhã desta sexta-feira (23/4). A lotação dos leitos chegou a 99,33%. Os três hospitais de campanha que estão sendo construídos no DF terão leitos para casos graves de covid-19. Serão mobilizados 300 leitos de suporte ventilatório pulmonar que poderão atender pacientes em estado mais críticos.

Vacinação - A vacinação de pessoas com 62 e 63 anos foi antecipada para esta sexta (23/4) depois de o DF receber mais doses dos imunizantes. Começou nesta nesta o reforço para as 34 mil pessoas vacinadas em fevereiro com o imunizante AstraZeneca/Fiocruz. O comitê que acompanha o programa de imunização no DF apresentou ao MPDFT um plano de vacinação de pessoas com comorbidades. A ideia é que essas pessoas autodeclarem as comorbidades por meio de uma plataforma do GDF. O plano ainda vai passar por avaliação do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Fronteiras - Em ação civil pública, o Ministério Público Federal pediu o controle da imigração durante a pandemia. O órgão cobra que critérios técnicos e científicos sejam usados para definir a entrada de estrangeiros no país e para controlar a imigração.

Transporte - A Defensoria Pública da União questionou o DF sobre redução de transporte público. Segundo o órgão, dados de um dos aplicativos de mobilidade urbana mostram redução de 63% da frota de ônibus nas 10 principais cidades brasileiras, o que pode agravar a pandemia ao provocar aglomerações no transporte público.

Casos - O DF registrou redução de 21% na média móvel de mortes nos últimos 14 dias. Em relação aos casos confirmados, a taxa ficou em 1.038, com queda de 24% nas contaminações pelo novo coronavírus.