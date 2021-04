Polícia encontra e detona bomba em prédio de faculdade na Asa Sul

RS Renato Souza

(crédito: CCS/PMDF)

A Polícia Militar encontrou uma bomba dentro do banheiro de um dos prédios do campus da Universidade Paulista (Unip) na Asa Sul, nesta sexta-feira (23). De acordo com informações preliminares, obtidas pelo Correio, o artefato foi detonado e representou risco aos estudantes.

Por conta da presença do objeto, o campus precisou ser evacuado, para evitar que uma eventual explosão ferisse estudantes e trabalhadores. Apesar das aulas presenciais estarem suspensas por conta da pandemia, de acordo com estudantes da faculdade, alunos que atuam em cursos de saúde, veterinária e outras áreas que não podem parar estavam no local.

O robô foi utilizado para realizar um raio-x e constatou a presença de explosivos no objeto. A partir de agora, será aberta uma investigação para saber quem colocou o explosivo no local e quais as motivações. Viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para prevenção. Nos grupos destinados às atividades acadêmicas, estudantes relataram medo entre quem estava no local. De acordo com a Polícia Militar, o objeto é semelhante ao utilizado para explodir caixas eletrônicos.