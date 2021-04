Bar de narguilé na 405 Sul promove aglomeração; morador reclama

RN Ronayre Nunes

(crédito: Divulgação)

Imagens realizadas nesta sexta-feira (23/4), por volta das 20h30, por um morador da 405 Sul mostram um bar com vários clientes aglomerados no local. Em plena pandemia de covid-19 na capital, a denúncia relatada ao Correio aponta que o Essence Lounge Bar não estaria seguindo protocolo de segurança relacionado ao distanciamento social no local.



"Isso já acontece há um tempo, antes do toque de recolher ia até mais tarde, sendo que agora as pessoas simplesmente ficam no estacionamento ao lado, aglomeradas", afirma o homem pede para não ser identificado por medo de represálias. "Já tentei avisar à polícia, que passa para o DF Legal, que passa para a ouvidoria, mas nada”, completa.

De acordo com o morador, o bar respeita o horário de fechamento no fim da noite (até as 21h), porém não os parâmetros contra a lotação do espaço: "Ele (o bar) fecha às 21h, mas as pessoas se aglomeram no estacionamento, e no horário de funcionamento não tem espaço entre as mesas, lotação média. Eu moro aqui há cerca de um ano. É recorrente."

Além da denúncia, o homem lamenta as consequências para uma punição coletiva: "O comerciante sério, que segue as regras é quem acaba levando a culpa, porque depois querem fechar todos os comércios, até aqueles que estavam seguindo os protocolos".





Respostas

O Correio entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A corporação explicou que as denúncias em relação a aglomerações podem ser feitas tanto ao DF Legal, quanto à própria PM, que enviará uma patrulha para averiguar a situação do local.

O Correio também entrou em contato com o DF Legal. A Secretaria explicou que precisa analisar os dados da denúncia para, então, dar uma resposta sobre o caso, e isso só poderia ocorrer na segunda-feira (26/4). O jornal enviou os dados e atualizará o texto quando a secretaria se posicionar.

O DF Legal ainda reforçou que as denúncias em relação a aglomerações podem ser feitas pelo telefone 190 ou pela ouvidoria pelo site.

O Correio também procurou o Essence Lounge Bar por ligações telefônicas (pelo número indicado nas redes sociais) às 21h49, 21h51 e 22h desta sexta-feira (23/4), para comentar a denúncia do morador, porém não foi atendido. O espaço se encontra aberto para qualquer posicionamento da empresa.