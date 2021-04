Comitiva da Caixa visita Santa Casa de Misericórdia de Anápolis

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 5/8/20 )

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, visitou a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis neste fim de semana. A instituição, que se especializou no tratamento da covid-19 e também em oncologia e maternidade, oferece, há mais de 70 anos, serviços na área de saúde para a população de toda a região. A visita aconteceu durante a 94ª edição da comitiva da Caixa nas cidades goianas de Anápolis e Cocalzinho de Goiás.

A agenda da comitiva começou com entrevista do presidente à Rádio Imprensa de Anápolis. Pedro Guimarães esclareceu as principais dúvidas locais sobre o Auxílio Emergencial 2021. Ainda em Anápolis, também foi visitada a Fazenda São Luís das Antas, importante produtora de grãos da região.

A Caixa tem olhado para as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Em 2021, foi criada nova linha de crédito para o setor, com taxa de juros 42% menor do que as praticadas anteriormente e com carência de até 6 meses para começar a pagar. Nesta gestão, as taxas praticadas são 80% menores das que eram praticadas anteriormente.