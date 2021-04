Rodrigo Rollemberg, ex-governador do DF, se vacina contra covid-19 em Goiás

SS Samara Schwingel

O ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB) recebeu, na tarde deste domingo (25/4), a primeira dose da vacina contra covid-19. O político, que tem 61 anos, foi vacinado na cidade de Luziânia (GO), Entorno do DF.

Por meio das redes sociais, o ex-chefe do Executivo local comemorou. "Chegando minha vez!!!!!", escreveu na conta oficial do Instagram, onde também postou uma foto da 1ª Unidade de Atenção à Saúde Materno Infantil Iracy Sebba Roriz, um dos pontos de imunização na cidade goiana.

Já no Twitter, Rollemberg disse: "Vacinado! Viva o SUS!". Rollemberg foi governador do DF entre 2015 e 2018.

Em Luziânia, a campanha de vacinação contra a covid-19 tem como público-alvo as pessoas com 61 anos ou mais. Já no DF, a imunização, por enquanto, é voltada para as pessoas a partir de 62 anos. A expectativa é de que a faixa etária atendida seja atualizada e expandida nesta semana.

Outros políticos

Em março, aos 67 anos, o ex-governador José Roberto Arruda se vacinou contra a covid-19 em um posto de saúde do Guará. Ele estava com o braço engessado por conta de outra queda de bicicleta — há dois anos e meio, ele perdeu o controle do freio, caiu e bateu a cabeça.