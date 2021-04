Covid-19: DF registra 35 mortes e 938 casos da doença em 24 horas

LP Luana Patriolino

O Distrito Federal contabilizou mais 35 mortes pela covid-19, neste domingo (25/4). Em relação ao dia anterior, também foram notificadas 938 novas infecções. A média móvel de casos ficou em 970 e a de óbitos está em 51,29. O número representa uma queda de 27,32% e 23% respectivamente, em comparação com há 14 dias. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Em relação aos óbitos, 20 eram homens e 15 mulheres. As idades são variadas. Dois tinham entre 20 e 29 anos; um de 30 a 39; seis entre 40 e 49 anos; cinco de 50 a 59; doze estavam na faixa etária de 60 a 69; oito tinham de 70 a 79 anos; e um tinha 80 ou mais. As datas das mortes são de 23 a 25 de abril.

Segundo os dados, 27 tinham comorbidades. Os agravantes verificados foram doença cardiovascular; distúrbios metabólicos; imunossupressão; obesidade; nefropatia; e pneumopatia.

A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, variando entre 0 e 107 anos, e a de óbitos é de 68 anos, variação de 0 e 107. As maiores incidências foram registradas nas regiões administrativas Sobradinho 1, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. Em números absolutos, Ceilândia está no topo com 41.172 casos, seguida de Plano Piloto (35.521) e Taguatinga (29.852).

Letalidade x mortalidade



A letalidade do Distrito Federal é de 2,1%, enquanto a taxa de mortalidade é de 227,5 por 100 mil habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais, assim como o maior índice de mortalidade.

O termo “taxa de mortalidade” é usado para analisar o impacto de uma doença ou condição em toda a população de uma região. Ou seja, relativa à proporção de mortes em relação a todos os casos de pessoas infectadas (diagnosticadas ou não). Já a letalidade avalia o número de óbitos em relação às pessoas que apresentam a doença ativa, e não em relação à população toda, ou seja, mede a porcentagem de pessoas infectadas que morrem.