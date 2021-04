Planaltina é onde a pandemia de covid-19 é mais mortal no DF

RS Renato Souza

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Dados da Secretaria de Saúde apontam que a covid-19 está cada dia mais mortal em Planaltina, comparandocom os dados de todas as regiões administrativas do Distrito Federal. A localidade registrou até este domingo (25/04) um total de 394 mortes pela doença, e 13.105 pessoas infectadas.



A região registra a ausência de testes, precariedade no atendimento na rede pública e tem apenas um hospital que funciona durante as 24 horas do dia. A vacinação ocorre em apenas dois pontos, sendo um na Escola Classe de Vivência e na Unidade de Saúde 05 (UBS 05), no Arapoangas. Na rede particular, o único centro de saúde com status de hospital fecha às 22 horas e não abre aos domingos.

Antes da pandemia, Planaltina não tinha nenhum leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, com o avanço da doença, foram montados 17 leitos no centro cirúrgico do Hospital Regional de Planaltina (HRPL). Porém, de acordo com funcionários ouvidos pela reportagem, a estrutura não suporta a carga de pacientes, e uma fila de espera por UTI se formou.

Os números do boletim epidemiológico revelam que a cada 100 mil moradores de Planaltina, 200 deles morreram em razão da pandemia. A taxa de mortalidade pela doença está em 3%, quando comparada com a quantidade de pessoas infectadas, porcentagem bem maior que a média do DF, que é de 2,1% e do país, que de acordo com o Ministério da Saúde está em 2,5%.

Quando se compara o número de mortes com a totalidade da população, em Sobradinho II a covid-19 apresenta os números mais severos. A cada 100 mil infectados na região, 472 morreram pela doença. Em Águas Claras, a taxa de sobrevivência é maior, com 122 óbitos a cada 100 mil pessoas - o que deixa claro que a pobreza e desigualdade social é um dos fatores que potencializa o quadro de óbitos da doença no DF.

O vigilante Pedro Lima, de 26 anos, morador de Planaltina, sempre orienta os parentes a usar álcool gel, máscara e tomar outros cuidados para evitar a contaminação. No entanto, mesmo com os cuidados, neste domingo ele perdeu a prima, Marcilene Silva, de 44 anos, para a doença. "Ela começou a sentir os sintomas no dia 12 e ficou em casa. No entanto, há dez dias foi internada, ontem foi intubada e hoje não resistiu. Ela não tinha nenhuma doença crônica, era jovem, saudável. Por um momento achei que ela voltaria para casa", lamenta ele.