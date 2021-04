Vacinas: Comitê propõe pausa na atualização da lista de profissionais de saúde

SS Samara Schwingel

O Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 do Distrito Federal sugeriu ao secretário de Saúde Osnei Okumoto mudanças no processo de imunização dos profissionais de saúde da rede privada. De acordo com a minuta de um ofício, encaminhado a Okumoto e obtido pelo Correio, o comitê propôs que as listas de profissionais, enviadas pelos conselhos de cada categoria, não sejam atualizadas até que todos os nomes já presentes sejam vacinados contra a doença.

A última atualização desses dados ocorreu em 16 de abril. Apesar do documento ainda precisar da assinatura do secretário, fontes próximas ao gestor afirmam que ele concordou com as alterações.

Outra mudança proposta e que consta na minuta é em relação ao agendamento. O comitê avaliou que algumas categorias vacinaram mais pessoas que outras, proporcionalmente. Por exemplo, até 20 de abril, enquanto 92,98% dos profissionais do Ibram receberam a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19, apenas 16,26% dos nomes enviados pelo conselho de técnicos em radiologia conseguiram ser vacinados.

Por isso, o comitê sugeriu que os próximos agendamentos para a imunização seja apenas para aos conselhos com índices menores que 40% dos profissionais vacinados. A intenção, é igualar o alcance da vacina entre as categorias.

As medidas são de caráter provisório e, caso aprovadas pelo secretário de Saúde, serão reavaliadas pelo comitê ao longo da campanha de vacinação.