Aposta feita no Conjunto Nacional ganha R$ 60 mil na Mega-Sena de sábado

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/GoogleImagens)

Dois apostadores do Distrito Federal passaram perto de ficar milionários, mas mesmo assim vão levar uma bolada. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no sábado (24/4) no concurso 2365 da Mega-Sena. Quase ganharam o prêmio de R$ 22.515.609,47, mas por terem acertado a quina da Mega-Sena vão receber R$ 60.015,09.

Eles fizeram um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50. Um dos bilhetes foi feito na Casa Lotérica Conjunto Nacional, no shopping homônimo localizado na Asa Norte, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto. O outro jogo foi registrado na Lotérica Magia da Sorte, na QE 32 do Guará II.

Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2365 foram: 01-17-28-37-44-50. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Outros 58 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 2.940 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.166,47.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2366, com sorteio previsto para as 20h de quarta-feira (28/4). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 28 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de quarta-feira nas lotéricas ou no site da Caixa.