Apostador do Lago Sul ganha R$ 12 mil na Quina deste sábado (24/4)

RF Roberto Fonseca

Um apostador do Lago Sul acordou muito feliz nesta segunda-feira (26/4). Ele acertou quatro das cinco dezenas do concurso 5548, sorteado na noite de sábado (24/4). Com isso, fechou a quadra e vai ganhar R$ 12.144,32.



A aposta, um bilhete simples de R$ 2, foi feita na Lotérica Onze da Sorte, localizada na QI 11 do Lago Sul. Os números sorteados no sábado foram: 35-50-66-67-77. Outras 40 apostas acertaram a quadra em todo o país. O terno teve 3.893 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 192,33. Já o duque vai pagar R$ 3,95 para 104.139 bilhetes.

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5548 da Quina. O prêmio nesta segunda-feira (26/4) deve chegar a R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de Loterias da Caixa Econômica Federal.