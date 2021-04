Resumo do Dia: Confira as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Segundo o governador Ibaneis Rocha, não haverá falta de segunda dose da vacina no DF -

Novas ondas - Especialistas avaliam que a baixa cobertura vacinal e medidas pouco eficazes para conter a pandemia da covid-19 no DF são fatores de alerta para um novo pico de mortes e casos provocados pela doença. Mesmo com estabilização, patamar alto preocupa.

Hospitais - O DF tinha apenas dois leitos de UTI para pacientes adultos com covid-19 nesta terça (27/4). Taxa de ocupação era de 98,24%.

Vacina - É normal ter reação após tomar a vacina contra covid-19? Segundo especialistas, sim. Todas as vacinas disponíveis no Brasil passaram por testes clínicos que atestaram a eficácia e a segurança dos imunizantes e, às vezes, algumas podem provocar reações leves que não devem ser fonte de preocupação. Segundo o governador Ibaneis Rocha, não faltará segunda dose da vacina no DF. O pronunciamento nas redes sociais veio após o ministro da Saúde admitir dificuldade e preocupação com o fornecimento de novas doses da vacina. A secretaria de Saúde vai treinar militares para auxiliar na vacinação: o próprio exército teria manifestado interesse em fazer parte da campanha de imunização.