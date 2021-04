Cinco regiões do DF ficam sem água nesta quarta (28/4) e quinta-feira (29/4)

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realiza, nesta quarta-feira (28/4), a interligação de um novo reservatório de água para melhorar as condições de abastecimento de cinco regiões do DF. Para executar o serviço, o fornecimento de água será suspenso das 8h, desta quarta, até as 8h de quinta-feira (confira as localidades afetadas abaixo).

A nova estrutura terá a capacidade ampliada para 20.500 m³, obtidos por meio de quatro reservatórios de água, sendo dois de 2.250 m³ e dois de 8.000 m³. A interligação faz parte de um pacote de melhorias voltadas para o fornecimento de água na região sul do DF.

O novo equipamento depende de outras obras que estão em andamento para entrar em operação. Segundo as previsões da companhia, as melhorias serão finalizadas até o segundo semestre deste ano.

Em nota, a Caesb pede a compreensão da comunidade e ressalta a necessidade de consumo consciente da água, pois o volume utilizado individualmente afeta o abastecimento de todos. A Caesb também explicou que por ser uma obra de grande extensão, o período de interrupção no fornecimento será mais longo.

Locais afetados

Suspensão das 8h desta quarta às 8h da quinta-feira:

Santa Maria: toda a cidade, exceto o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Sítio do Gama (Vila Aeronáutica) e Polo JK

Gama: toda a cidade, exceto Setor Central (Hospital Regional do Gama também não será afetado)

Recanto das Emas: toda a cidade, com exceção dos Postos de Saúde

Riacho Fundo 2: toda a cidade

Park Way: Quadras 6 a 28; Núcleo Rural Vargem Bonita, exceto Aeroporto de Brasília e Base Aérea

Dicas para lidar com a suspensão da água

Evite lavar roupas

Não lave o carro

Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar

Esqueça a mangueira. Varra a calçada

Espere para regar o jardim

Encha as garrafas de casa para não faltar água para consumo

Guarde água em recipientes caso perceba que será necessário para lidar com a falta de água de 24h

Caixa d’água

Vale lembrar que desde 2011 é obrigatório que cada residência possua uma reserva de volume mínimo de acordo com o consumo diário. Para comprar uma caixa d’água adequada para a residência, basta levar em conta que, em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Uma família de cinco pessoas, por exemplo, precisa de um reservatório de 500 litros para ser abastecida em um período de 24 horas.