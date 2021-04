ICMBio vai abrir processo seletivo para contratação de brigadistas

RN Ronayre Nunes

Um único edital deve contemplar as três unidades de conservação do DF - (crédito: Fernando Tatagiba/ICMBio)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vai divulgar, nesta quarta-feira (28/4), edital que contempla o novo processo seletivo para a contratação de 100 brigadistas. Segundo informações obtidas pelo Correio, os aprovados devem atuar no Parque Nacional de Brasília, na Floresta Nacional de Brasília e na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central.



A expectativa é que um único edital contemple as três unidades de conservação no Distrito Federal. O prazo de contratação já foi definido: 24 meses — que podem ser prorrogados por mais 12 meses. O ICMBio pretende contratar aproximadamente 14 chefes de esquadrão e 86 brigadistas.

Importante lembrar que os selecionados também integrarão a Brigada Pronto Emprego e ficarão à disposição para o atendimento de outras unidades em território nacional, em situações de risco ou emergência.

Sobre o processo, o ICMBio aponta que existirá um processo de pré-seleção em que os candidatos serão testados em relação à aptidão física e à capacidade de utilização de ferramentas agrícolas. Após a primeira fase, os aprovados passarão ainda por análise curricular.

Além de ações correlatas, a contratação passa pelos esforços do Instituto em relação à prevenção e combate a incêndios florestais, em unidades de conservação federais em todo o Brasil. Os interessados podem acompanhar a apresentação do edital na página do ICMBio na internet.