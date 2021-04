CB Correio Braziliense

Uma equipe da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um autor de latrocínio — roubo seguido de morte — foragido da Justiça de Goiás. Ele foi detido em Ceilândia, depois de tentar roubar um grupo de agentes.

A ação ocorreu durante um trabalho em Ceilândia, na quinta-feira (22/4). Segundo a PCDF, os policiais foram surpreendidos por um homem que portava uma arma de fogo falsa. O suspeito tinha registro de antecedentes criminais pela prática de outros delitos, além do latrocínio.

Ao se aproximar de um carro da polícia descaracterizado e anunciar o assalto, o suspeito tentou sacar a arma, mas foi rendido pelos policiais e levado para a delegacia.

Ocorrências

O Departamento de Atividades Especiais (Depate), em ações integradas e comandadas pela DCPI, efetuou a prisão de mais de 400 foragidos da Justiça nos quatro primeiros meses deste ano.

As ocorrências cometidas incluem roubo, assassinato, tráfico de drogas e crimes sexuais. A PCDF informa que a população pode contribuir com informações, sob garantia de sigilo da identidade do denunciante, por meio dos telefones 197 ou 3207-4914.