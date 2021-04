Covid-19: DF recebe 55 mil doses da vacina nesta quinta (29/4)

JC José Carlos Vieira

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai receber 55 mil doses de vacina nesta quinta-feira (29/4). Do total, 50 mil serão usadas para imunizar a população imediatamente e as demais, irão para a chamada reserva técnica.

Fontes ouvidas pela reportagem informaram que as doses da Pfizer/BioNTech devem ser entregues pelo Ministério da Saúde na próxima segunda (3/5). Como a súmula do governo federal não chegou até a publicação desta matéria, a Saúde ainda não tem detalhes sobre quantas doses deste imunizante serão enviados para o DF e nem como será a distribuição.

Todas as doses entregues pelo Ministério da Saúde são aplicadas seguindo o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal. Só após receber este documento com as diretrizes é que o GDF informa quantas unidades serão usadas para primeira e segunda dose e quantas devem ser destinadas a categorias das forças de segurança ou da saúde, por exemplo.