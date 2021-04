AI Ana Isabel Mansur

Nesta terça-feira (27/4), o Distrito Federal aplicou mais 10.357 segundas doses (D2) da vacina contra a covid-19. Com isso, o total de pessoas que recebeu as duas aplicações do imunizante contra a doença no DF é de 235.830 — 7,73% da população. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Os brasilienses que receberam ao menos uma dose da vacina (D1) somam 421.232, o que representa 13,8% dos habitantes da capital federal. Entre aqueles que tiveram a D1 aplicada, 56% também recebeu a D2.

Com os números atualizados, o Distrito Federal é o 12º colocado no ranking nacional de quem mais aplicou D1. Quando considerada a parte da população que recebeu a D2, o DF sobe para o 3º lugar. Os números são do portal Coronavírus Brasil.

Imunizantes recebidos

Desde o início da campanha de vacinação no DF, em 19 de janeiro, o Ministério da Saúde repassou à capital federal 758.860 doses — das quais 548.360 (72,26%) são da CoronaVac e 210,5 mil (27,74%), AstraZeneca.

O Governo do Distrito Federal espera receber o primeiro lote de vacinas da Pfizer/BionTech na quinta (29/4), conforme o Correio apurou no último sábado (24/4). Em estoque, o DF possui 3.370 unidades da CoronaVac e 7.640 da AstraZeneca. O restante das doses foi distribuído pela SES às sete regiões de saúde da capital federal.