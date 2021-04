DF registra 49 mortes por covid-19 nesta quarta-feira (28/4)

PM Pedro Marra

Ao todo, são 7.718 óbitos em decorrência da covid-19 no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal registrou, nesta quarta-feira (28/4), 49 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 42 pessoas eram do DF. Seis pacientes de Goiás e um de São Paulo receberam atendimento em uma unidade hospitalar de Brasília.

Foram 15 vidas perdidas na terça (27/4) e 14 na quarta-feira (28/4). Ao todo, são 7.718 óbitos confirmados nesta pandemia. Desses, 554 eram de Goiás e 84 de outros estados. Desta forma, a letalidade do vírus no Distrito Federal é de 2,1%, enquanto a taxa de mortalidade é de 231,9 por 100 mil habitantes.

A média móvel de mortes ficou em 47,14 nesta quarta-feira (28/4), 25% menor em relação aos últimos 14 dias. A de casos encontra-se em 988,4, menos 24,6% no mesmo período. Assim como ontem, a taxa de transmissão segue em 0,82 no DF, ou seja, cada 100 pessoas podem contaminar outras 82 que não estão infectadas pelo vírus.

A SES-DF divulgou também mais 1.221 novos casos confirmados do novo coronavírus. No total, são 376.727 pessoas diagnosticadas até o momento, em que 359.835 conseguiram se recuperar. Em Ceilândia, cidade com maiores números desta pandemia, 41.453 moradores se contaminaram, enquanto 1.233 morreram em decorrência de complicações da covid-19.

Quando se trata de óbitos, Taguatinga vem depois, com 770 vidas perdidas. Na região, 30.107 cidadãos foram diagnosticados com o novo coronavírus. No Plano Piloto, 35.939 pessoas foram infectadas e 530 morreram por covid-19, conforme a Secretaria de Saúde.