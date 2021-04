Adolescente acusado de matar homem a tiros em Ceilândia é preso pela PCDF

DD Darcianne Diogo

Carro da vítima foi incendiado e abandonado no Setor O - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (28/4), um adolescente acusado de matar um homem de, aproximadamente, 42 anos. O homicídio ocorreu por volta das 5h, na QNM 10, no conjunto H, de Ceilândia. Até a última atualização dessa reportagem, a vítima não havia sido identificada.

O rapaz foi encontrado com marcas de tiro pelo corpo. Segundo as investigações, a vítima passava de carro pela região onde o adolescente e outros colegas estavam. O homem teria descido do veículo e se aproximado do grupo, momento em que o menor sacou a arma, um revólver calibre .40, e efetuou diversos disparos contra ele, alegando que a vítima estaria ali "para causar confusão".

Polícia apreendeu celulares, além da arma utilizada para cometer o assassinato (foto: PCDF/Divulgação)

Investigações revelaram que, mesmo depois de morto, outros dois homens aproveitaram a oportunidade para furtar os pertences pessoais da vítima e o carro, que foi encontrado incinerado no Setor O. Os autores estão presos e o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II). Os policiais também localizaram e apreenderam a arma utilizada no homicídio.