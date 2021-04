Hospital de Planaltina recebe doações de cestas básicas e enxovais de bebê

CB Correio Braziliense

Kits de enxovais para bebês confeccionados por integrantes do projeto Mãos do Bem DF - (crédito: SES-DF/Divulgação)

O Hospital Regional de Planaltina (HRPL) recebe doações de cestas básicas e peças de enxoval para bebês. O Núcleo de Serviço Social da unidade de saúde está responsável por arrecadar as doações desde o início do mês.

Os beneficiados são pacientes do HRPL, geralmente em situação de vulnerabilidade social, que recebem as doações por intermédio do núcleo. Também são atendidas mães puérperas — no pós-parto — que estejam com dificuldade para comprar os itens de enxoval dos filhos.



A iniciativa ocorre por meio de uma campanha solidária da Polícia Militar do Distrito Federal, intitulada Doações do Batalhão Pioneiro (Asa Sul), onde foram entregues 50 cestas básicas. Além disso, integrantes do projeto Mãos do Bem confeccionaram kits de enxoval para contribuir com a iniciativa.

Interessados em ajudar as famílias atendidas pelo Núcleo de Serviço Social devem ligar para o telefone: 61 2017-1350 (ramais 1219 e 1206).