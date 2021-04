Pistas de Taguatinga terão trechos interditados para obras do túnel da cidade

CB Correio Braziliense

Atualmente, 20% das obras da estrutura estão concluídas - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

As obras no túnel de Taguatinga provocarão duas novas interdições no trânsito da área central da cidade, uma delas a partir de sexta-feira (30/4). O cruzamento das avenidas Comercial e Central ficará interditado para fluxo de carros e pedestres nos dois sentidos, sob o viaduto da Samdu.

Para diminuir os prejuízos na região, os desvios ocorrerão em duas etapas. A primeira afetará motoristas que trafegam pela Avenida Comercial; a segunda ocorrerá na Avenida Samdu. A previsão é de que as duas alterações estejam valendo no fim de maio, mas esse prazo pode mudar, a depender do andamento da obra.

A primeira mudança começa a valer na sexta-feira (30/4), a partir das 21h, e impactará o caminho de quem vai para a Comercial Sul. Os veículos terão de passar pela Avenida das Palmeiras e acessar a pista entre o viaduto da entrada de Taguatinga e o comércio da C1, onde fica a agência dos Correios. Em seguida, os motoristas deverão cruzar a parte de cima do viaduto por um novo trecho construído, pois o lado sul da cidade ficará acessível por uma avenida paralela ao centro (assista no vídeo abaixo).

Segunda alteração

O segundo desvio, previsto para começar na última semana de maio, vai impactar o trajeto de motoristas que trafegam pela Avenida Samdu. Após a interdição do viaduto, quem desejar seguir para a Avenida Elmo Serejo deverá passar pela via marginal do centro e pelo novo acesso construído.

Quem faz o sentido contrário, no sentido da EPTG, passará por um desvio e seguirá pela pista de acesso à Avenida das Palmeiras. Para atravessar da Samdu Sul para a Samdu Norte, será preciso seguir pela pista ao lado da Feira dos Importados, cruzar a Elmo Serejo e continuar o caminho pela alça do viaduto.

A previsão é de que o cruzamento fique liberado em seis meses. Quanto ao viaduto da Samdu, ainda não há previsão de quando a via será aberta novamente para o trânsito de veículos. A intenção é aproveitar o período de seca para adiantar ao máximo os trabalhos que envolvem a concretagem da estrutura. Com isso, será possível dar início às escavações. Atualmente, estão concluídas 20% das obras no túnel.