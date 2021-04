LP Luana Patriolino

O acidente paralisou o trânsito para os motoristas que tentam chegar na região central de Brasília. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma carreta com 30 mil kg de cimento tombou, na manhã desta quinta-feira (29/4), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), sentido Plano Piloto. O acidente paralisou o trânsito para os motoristas que tentam chegar na região central de Brasília. O congestionamento chega a 6 km. Ninguém se feriu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o tombamento aconteceu por volta das 11h25 desta quinta. A carreta transitava sentido saída sul e o condutor teria perdido o controle do veículo, atravessando o canteiro central e tombando na via oposta.

O trânsito está sendo deslocado para a via marginal. Para quem sai de Brasília, apenas uma faixa foi bloqueada e, mesmo assim, há lentidão. A via está aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para melhorar o fluxo.

Confira abaixo um vídeo do local:













Aguarde mais informações.