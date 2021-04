Média de mortes por covid-19 no DF é a menor desde 22 de março

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Geovana Albuquerque/Agencia Saude DF)

Prestes a começar a imunização contra a covid-19 do último grupo de idosos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou, nesta quinta (29/4), mais 43 mortes pela doença — das quais 22 vítimas tinham entre 30 e 59 anos. Com a atualização, o DF totaliza 7.761 vidas perdidas desde o início da pandemia.

O boletim diário desta quinta-feira (29/4) aponta que, nas últimas 24 horas, foram contabilizadas mais 929 contaminações por covid-19. No total, a capital federal soma 377.656 casos, dos quais 360.767 (95,5%) são considerados pacientes recuperados da doença.

A média móvel de mortes por covid-19 nesta quinta (29/4) — 45,85 — é 27% inferior ao cálculo de 14 dias atrás. O resultado é também o menor desde 22 de março. No entanto, o número está próximo dos maiores patamares registrados no ano passado.

A média móvel de casos na capital federal está em 995,7 — número 18,3% menor do que o percebido nas duas últimas semanas. O cálculo é feito a partir da média simples das infecções e dos óbitos dos últimos sete dias, inclusive dos dados do dia.

Boletim

Entre as 43 vítimas, três morreram entre dezembro e março. O restante faleceu neste mês — nove óbitos datam desta quinta (29/4) e 23 são de quarta (28/4). Somente oito pessoas não apresentavam nenhuma comorbidade. Doença cardiovascular acometia 25 pessoas; e distúrbios metabólicos, oito. Dez vítimas eram obesas; cinco apresentavam pneumopatia; e imunossupressão e nefropatia afetavam um paciente cada.

Dezenove pacientes vieram a óbito em hospitais particulares e o restante faleceu em unidades da rede pública de saúde do DF. Cinco pessoas moravam em Goiás.