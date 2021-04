DF aplicou mais de 671 mil doses da vacina contra a covid-19

AI Ana Isabel Mansur

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, em 19 de janeiro, o Distrito Federal aplicou 671.179 imunizantes — 81,3% do total de doses recebidas do Ministério da Saúde. Com as vacinas aplicadas, 424.833 pessoas receberam a primeira dose (D1) e 246.346 (58%) a segunda aplicação (D2). Apenas nesta quinta (29/4), 1.376 pessoas tomaram a D1; e 4.118, a D2.

A quantidade de pessoas imunizadas com ao menos uma dose da vacina contra a doença corresponde a 13,92% da população do DF. O número de brasilienses que receberam as duas aplicações equivale a 8,07% dos habitantes da capital federal.

Das 825.560 doses que chegaram ao Distrito Federal, 549.560 (66,57%) são da CoronaVac e 276 mil (33,43%) da AstraZeneca. O governo local espera receber o primeiro lote da vacina da Pfizer/BioNTech entre esta quinta (29/4) e sexta-feira (30/4). Além das unidades D2 separadas para quem tomou a D1, a Secretaria de Saúde tem em estoque 3.770 vacinas da CoronaVac e 20.640 da AstraZeneca.