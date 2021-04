Dias antes de confronto com a PM, grupo tentou matar funcionária de motel em GO

DD Darcianne Diogo

Vítima levou um tiro no rosto, mas passa bem e não corre risco de morte - (crédito: Material cedido ao Correio)

Dias antes de morrerem em um confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os suspeitos de integrar a facção criminosa Amigos do Estado (ADE) tentaram matar a funcionária de um motel em Goiânia. Vídeo ao qual o Correio teve acesso mostra a ação do grupo.

Segundo a PMGO, o grupo teria roubado um Sandero preto em Anápolis (GO), em 20 de abril. A vítima do assalto era um motorista de transporte por aplicativo, que ficou mantido como refém pelos criminosos. O mesmo carro foi encontrado na casa ocupada pelos suspeitos, em Luziânia (GO).

Na madrugada seguinte ao roubo, os suspeitos teriam viajado até Goiânia e passaram a noite em um motel. Ao receberem a conta, os integrantes do grupo teria se revoltado. Pelas imagens, é possível ver o momento em que um dos criminosos atira contra o rosto de uma funcionária depois de deixar a chave na recepção. Apesar do ferimento, a vítima passa bem e não corre risco de morte.

Os suspeitos faziam parte do grupo de sete pessoas mortas a tiros, na quarta-feira (28/4), após confronto com a PMGO. A corporação havia recebido uma denúncia de que, em uma chácara de Luziânia (GO), encontrava-se um grupo fortemente armado. Os militares montaram um cerco para prender os acusados, mas foram recebidos a tiros. O Correio esteve na chácara e encontrou um cenário de guerra, com marcas de bala nas paredes, manchas de sangue, além de roupas e sandálias espalhadas pelo chão (veja abaixo).