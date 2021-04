Vacinação: movimento durante a tarde é tranquilo no DF

SS Samara Schwingel

Apesar das filas, o movimento foi tranquilo na tarde desta sexta - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A tarde desta sexta-feira (30/4), primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para idosos com 60 e 61 anos, foi tranquila no Distrito Federal. As filas, quando registradas, eram pequenas e o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ocorria de forma rápida.

Na UBS 2 da Asa Norte, nas entrequadras 114/115, por volta das 15h, cerca de 100 pessoas aguardavam atendimento. A fila, organizada ao lado do ponto de aplicação das vacinas, fluía normalmente.

Já na UBS 2 do Cruzeiro Velho, não havia fila. O movimento estava tão tranquilo que apenas cerca de cinco idosos se encontravam sentados aguardando o atendimento, que se estende, em todas as UBSs, até as 17h.

Atualmente, o DF conta com 54 pontos de vacinação contra a covid-19, sendo 15 por drive-thru e 40 normais. Durante o fim de semana, a vacinação terá continuidade em 18 pontos, das 9h às 17h e, partir de segunda-feira (3/5), o DF contará com um ponto de vacinação noturno.