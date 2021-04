Membro do PCC é recapturado após fugir de presídio do DF

DD Darcianne Diogo

Membro do PCC estava escondido em um apartamento no Recanto das Emas - (crédito: Seape/Divulgação)

A Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) recapturou, na manhã desta sexta-feira (30/4), um homem integrante do Primeiro Comando da Capital — facção oriunda de São Paulo —, que estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O homem teria sido contemplado pela ‘saidinha’, benefício concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), em 9 de dezembro do ano passado, e não retornou à unidade prisional. O detento acumula uma extensa ficha criminal, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, roubo de veículo, furto a pedestre e de bicicleta, receptação e roubo.

O homem estava escondido em um apartamento no Recanto das Emas. Ao perceber a aproximação da polícia, o foragido, que estava no 3º andar, pulou pela varanda, passou pelo telhado do vizinho e se escondeu em outro prédio. Ao ser detido, ele foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).